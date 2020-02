Atti persecutori nei confronti di coppia di coniugi, assolto 41enne. “Era incapace di intendere e volere”

Il Gup del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto ha assolto F.R., 41 anni, di Raffadali, finito a processo per stalking, nei confronti di una coppia di coniugi raffadalese. L’assoluzione è arrivata perché l’imputato, all’epoca del fatto, era incapace di intendere e volere, come attestava la perizia psichiatrica.

Il Gup, ha “sposato” in pieno la richiesta del pubblico ministero Elenia Manno, e ha disposto la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di 1 anno.

Le presunte vittime, quattro anni fa, vennero pure arrestate con l’accusa di avere minacciato e picchiato il 41enne. In quest’ultimo procedimento era proprio il 41enne l’imputato (difeso dall’avvocato Fabio Inglima Modica).

F.R., riteneva falsamente che l’uomo avesse una relazione con la sua vicina di casa, della quale si era invaghito. Così avrebbero perseguito lui e la moglie.