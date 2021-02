Attesa per l’ultimo episodio della serie Tv del Commissario Montalbano. Tra i protagonisti anche Gaetano Aronica nei panni di Lopez.

C’è grande attesa ad Agrigento per la messa in onda su RaiUno dell’ultimo episodio della serie Tv del Commissario Montalbano, il “Metodo Catalanotti” tratto dall’omonima opera di Andrea Camilleri. Questa imperdibile puntata tra gli attori vede anche Gaetano Aronica presidente della Fondazione Teatro Pirandello, attore particolarmente amato dal pubblico agrigentino che impersona Lopez, l’attore della Compagnia teatrale dove si è verificato un omicidio.

Salvo Montalbano questa volta s’ innamora di una collega Antonia della “scientifica”, in mezzo un’indagine che si consuma in un contesto a lui estraneo il teatro. Il commissario di Vigàta, cittadina fantastica e metaforica della Sicilia è dunque pronta per tornare sul piccolo schermo, su Rai1 l’8 marzo, nientemeno che dopo Sanremo. Un nuovo, attesissimo episodio che saprà conquistare i molti affezionati della serie e non solo e che vede nel cast oltre a Luca Zingaretti anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Antonia Truppo, Angelo Russo, Marina Rocco, con Greta Scarano e con la partecipazione straordinaria di Sonia Bergamasco.Un’altra puntata, questa volta girata a Scicli, destinata a fare il massimo degli ascolti. “Il metodo Catalanotti” pubblicato da Sellerio nel 2018 (lo scrittore si è spento a Roma il 17 luglio 2019) come spiega Zingaretti che da oltre vent’anni presta volto, voce, e anima, al commissario più amato e conosciuto dagli italiani e che dopo la morte di Alberto Sironi, lo ha visto anche dietro la macchina da presa, “vivrà un vero “stravolgimento”. Una puntata da non perdere.