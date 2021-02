Assembramenti, Micciché : “anche nel giorno di San Gerlando comportamenti irresponsabili”

Altri due casi di persone positive al tampone si sono registrati ieri, 25 febbraio, giorno di San Gerlando. Un solo caso di guarigione e non ci sono stati decessi. Il conto totale delle persone in trattamento nella città di Agrigento è quindi di 49 casi totali. Complice il sole e il giorno di vacanza, anche ieri San Leone è stata presa d’assalto. “Ho visto l’incoscienza di molte persone- commenta il sindaco Micciché-. Magari non erano tutti agrigentini, ma quello che si è verificato per strada è stato davvero incredibile. E le conseguenze di comportamenti irresponsabili spesso sono gravi ma inevitabili.

Come la chiusura per trenta giorni di due famosi locali della città. Ce ne dispiace, ma la colpa è di chi non riesce a rispettare e a far rispettare delle prescrizioni che vengono imposte per salvaguardare la salute pubblica. Vedremo quello che succederà in questi giorni, ma dobbiamo sapere subito che tutti i luoghi in cui ci sarà assembramento e verranno consumate bevande con bottiglie di vetro, si procederà con mano pesante. Non costringeteci ad adottare provvedimenti che in questo periodo danneggiano la nostra precaria economia. Adattiamoci alla situazione contingente e aspettiamo che tutto finisca realmente prima di tornare alle nostre vecchie abitudini.”