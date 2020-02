Attesa per Licata – Palermo, al Liotta ampliato il settore ospiti

Dopo la batosta in terra Campana, 4 a 0 contro il Savoia, il Licata pensa al derby.

La squadra agrigentina, dopo aver affrontato la seconda in classifica, in formazione d’emergenza, si prepara ad ospitare la capolista.

Adesso – riferisce il tecnico gialloblù – dobbiamo archiviare questa sconfitta e cominciare a pensare alla sfida di domenica contro la capolista Palermo”.

Un derby molto atteso, come scrive Giuseppe Alesci sul Giornale di Sicilia in edicola questa mattina, che farà registrare il tutto esaurito, considerato che sono attesi anche un buon numero di supporters palermitani.

In settimana lo staff sanitario proverà a recuperare qualcuno dei giocatori infortunati perché il Licata vuol schierare la migliore formazione possibile contro un avversario che arriverà al Liotta per cercare di conquistare l’intera posta in palio.

La dirigenza, inoltre, sta lavorando per l’ampliamento della capienza del settore ospite che dovrebbe essere portata a quasi mille unità.

C’è attesa, dunque, per la sfida di domenica con il Licata che oggi riprenderà ad allenarsi agli ordini di Campanella.

(Giornale di Sicilia)