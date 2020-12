Assunzione precari nelle ex Province: soddisfatti Ruvolo e Gallo

Il deputato regionale Riccardo Gallo, vice coordinatore regionale di Forza Italia, e la presidente della Commissione Sanità, Margherita La Rocca Ruvolo, esprimono apprezzamento a seguito dell’annuncio da parte dell’assessore Grasso che i Liberi Consorzi e le Città Metropolitane, quindi le ex Province, potranno finalmente procedere alla stabilizzazione fino al 2038 del personale precario in servizio nei rispettivi enti. “Rivolgiamo un plauso – aggiungono Gallo e La Rocca Ruvolo – anche all’assessore Armao per il suo impegno relativo alla copertura finanziaria. I lavoratori precari e le rispettive famiglie si avviano verso la soluzione definitiva al loro stato di precarietà con la tanto attesa stabilizzazione” – concludono.