Assoturismo vede la ripresa. Messina: “Il vero banco di prova sarà a settembre”

“La vera prova sarà a settembre”. Parla così Vittorio Messina, presidente nazionale di Assoturismo su RDS analizzando i dati sul turismo dell’estate in corso. La ripresa del turismo c’è, i flussi sono positivi ma la vera partita si giocherà in autunno. “C’è una ripartenza- continua- la situazione è indubbiamente migliore rispetto ai due anni passati. Questo migliore desideriamo trasformarlo in inizio ripresa.” Quindi, il turismo sembra andare nella direzione giusta e, in alcuni casi, la domanda supera l’offerta” ma Messina avverte: “La nostra speranza è il mese di settembre, quando ci sarà un vero banco di prova, perché se i flussi turistici dovessero confermarsi, allora vorrà dire che avremo veramente imboccato la strada della ripresa”.