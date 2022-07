Nuova ondata di sbarchi, giunti oltre 1.200 migranti e 5 morti

Un peschereccio alla deriva con 674 migranti è stato soccorso da una nave mercantile, da 3 motovedette della Guardia costiera, e da un’unità della Guardia di finanza. A bordo del peschereccio, sono stati trovati anche i corpi di cinque migranti. A Messina ne sono sbarcati solo 179, oltre alle salme delle cinque persone decedute, per cause non ancora accertate. Gli altri sono stati dirottati a Portopalo di Capo Passero, Catania e Crotone. I migranti hanno raccontato di essere partiti dalla Libia.

E sono ore infernali a Lampedusa dove, fra soccorsi al largo, e approdi direttamente sulla terraferma, si contano ben 21 sbarchi, con l’arrivo di oltre 600 persone. Tra queste ci sono donne e minori. All’hotspot di contrada “Imbriacola” sono presenti 1.400 migranti – a fronte di 350 posti disponibili – di varie nazionalità: tunisini, afghani, pakistani, sudanesi, etiopi, somali, nigeriani, marocchini, senegalesi e bengalesi.

Al momento non sono previsti trasferimenti per provare ad alleggerire la struttura di prima accoglienza.