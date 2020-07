Associazione Polizia Locale di Agrigento, il Comandante Di Vincenzo nominato presidente

E’ stata presentata martedì scorso, presso il Comando della Polizia Municipale di Agrigento, l’Associazione Polizia Locale. A presiedere l’incontro Giuseppe Piccione , socio fondatore e Presidente Responsabile Legale dell’associazione. L’incontro è stato utile per riunire l’esecutivo regionale a cui hanno preso parte, tra gli altri, il Comandante Francesco Di Vincenzo della Polizia Locale di Agrigento, i Dirigenti regionali dell’associazione e i vertici provinciali del Corpo di Polizia Municipale. Dopo i saluti del Comandante si è discusso di problematiche inerenti la legge quadro nazionale n.65/86 e la legge regionale riguardante l’art.13 del piano sul miglioramento dei servizi.

I rappresentanti regionali dell’associazione, che si occupa di personale di Polizia Locale in servizio e in pensione, ma anche di volontariato in ambito di sicurezza urbana e di tutela ambientale, ha nominato Presidente del Comitato del Direttivo Provinciale di Agrigento il Comandante Francesco Di Vincenzo.