Associazione Micro Mobilità: “Pericolose buche sul lungomare Falcone e Borsellino”

Buche che rischiano di diventare insidiose per i cittadini. Il presidente dell’associazione Micromobilitá di Agrigento, Marco Vaccaro, segnala delle fosse lungo la pista ciclabile sul lungomare Falcone e Borsellino , a San Leone, “profonde addirittura 3 cm- dice-. Un pericolo serio per chi circola con la bici e con i mono pattini. Mi auguro che il Comune di Agrigento e l’assessore alla viabilità possano provvedere al più presto per la messa in sicurezza”. Dunque, sarebbe auspicabile un intervento sulla ciclabile onde evitare incidenti con spiacevoli conseguenze.