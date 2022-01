Associazione B&B Agrigento incontra il sindaco: proposte per migliorare il turismo

Stimolare l’amministrazione comunale a ben utilizzare i proventi che derivano dall’imposta di soggiorno: con questo obiettivo il nuovo direttivo dell’ABBA – Associazione B&B Agrigento – presieduto da Leonardo Urso, ha incontrato nel pomeriggio di lunedì 24 gennaio, il sindaco di Agrigento. “Al fine di incrementare il turismo in città e contribuire in maniera tangibile e propositiva all’impiego dei proventi dell’Imposta di Soggiorno, l’ABBA– dice il Presidente Urso– ha sentito forte il dovere di esporre le proprie idee, per individuare le azioni necessarie a favorire e consolidare flussi turistici verso la città di Agrigento e migliorare i servizi di ospitalità, accoglienza, fruibilità e decoro urbano. In un cordialissimo incontro col Sindaco– continua Urso –abbiamo proposto azioni di comunicazione, marketing, promozione e realizzazione di eventi culturali di grande richiamo turistico che, hanno incontrato il gradimento del primo cittadino”. Idee “tecniche” quelle dell’ABBA, frutto di esigenze concrete ed esperienza lavorativa quotidiana sul campo. All’incontro erano presenti, il Presidente della V Commissione Turismo al Comune di Agrigento Carmelo Cantone, ed i Consiglieri ABBA Anna Contino, Rosy Di Matteo, Andrea Varisano e Ottavio Mezzano.