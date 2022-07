Assistenza alunni disabili, nuovo regolamento: l’intervento di Gramaglia

Su proposta del capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, la Terza commissione consiliare “Servizi sociali”, presieduta da Francesco Alfano e dal vice Ilaria Settembrino, ha elaborato e trasmesso per il seguito di competenze agli uffici la proposta di Regolamento comunale per il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità. Gramaglia afferma: “Il nostro auspicio è che già dal prossimo anno scolastico sia possibile applicare il Regolamento, verso il quale la Commissione ha profuso particolare impegno al fine di uniformare il servizio al sistema e alle linee guida di altri Comuni più funzionali. Abbiamo concesso agli assistenti la possibilità di potere svolgere il servizio anche da liberi professionisti oltre che con cooperative. E ciò per eliminare la discriminazione economica e previdenziale che molti professionisti subiscono a causa delle pratiche di alcune cooperative, screditandone altre molto più professionali. Il Comune di Agrigento in questo modo potrà rendere maggiore efficacia ed efficienza organizzativa al servizio, a garanzia dei diritti dei ragazzi assistiti e dei lavoratori del servizio AsaCom, oltre che avere un risparmio in termini economici in modo da potere utilizzare le somme per prolungare il servizio” – conclude Simone Gramaglia.