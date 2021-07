Assicurazioni viaggio, tutte le risposte alle tue domande

Andare in viaggio è un’esperienza magnifica, ma ci si può ritrovare in contesti e in situazioni spiacevoli. Per questo motivo sarebbe bene considerare, soprattutto in tempi come questi, la sottoscrizione di un’assicurazione viaggio.

Per cominciare potrai trovare tutte le risposte alle domande che ti sei sempre posto, ma che non hai mai sottoposto ad un esperto.

Polizza viaggio, perché dovrei acquistarla?

Magari stai considerando un’assicurazione viaggio online, oppure una tradizionale, ma poco importa. Ti chiedi per quale motivo dovresti considerare la sottoscrizione di una polizza viaggi per la tua prossima vacanza, e non trovi delle risposte valide.

Innanzitutto, la proposta di un’assicurazione per i viaggi dovrebbe essere considerata nel momento in cui tu ne abbia bisogno. A livello generale, infatti, se viaggi solo in Italia, a meno che tu abbia particolari condizioni mediche, oppure una famiglia numerosa, potrebbe non essere necessario aggiungere una copertura assicurativa a quella già egregiamente offerta dal Sistema Sanitario Nazionale.

Tuttavia, anche in questi casi, magari perché ti dedichi a sport o attività particolari, potresti prendere in considerazione alcune proposte di assicurazione per i viaggi. Invece, per le tue vacanze internazionali l’assicurazione viaggio dovrebbe essere una scelta obbligata. Esistono, infatti, molti Paesi, come gli Stati Uniti, nei quali le cure sanitarie e l’assistenza non sono compatibili con l’assenza di un’assicurazione viaggio.

Anche un semplice infortunio potrebbe costarti migliaia di dollari, e se non puoi pagare potresti trovarti in guai seri. Quindi, se ti rechi in un Paese non europeo, oppure in un Paese povero e con un sistema sanitario non particolarmente efficiente, sottoscrivi subito la tua assicurazione. Inoltre, ricorda che le assicurazioni viaggi non coprono solamente le spese sanitarie: potrai decidere di sottoscriverle per l’uso dell’auto, per gli oggetti che porterai con te, e molto altro.

Meglio un’assicurazione per singolo viaggio o annuale?

Un altro dubbio che riguarda le assicurazioni per i viaggi è costituito dalla loro durata. È meglio una polizza di breve durata, oppure una annuale? La risposta è “Dipende”! Infatti, se prevedi di viaggiare solo una volta durante l’anno, allora ti converrà una polizza di breve durata, ma se sei un viaggiatore che si sposta dall’Italia diverse volte all’anno, allora ti converrà di sicuro una polizza annuale, che coprirà diversi viaggi.

Quale copertura scegliere?

Un altro dubbio riguarda il livello di copertura, e il massimale, da scegliere per la tua assicurazione viaggiatori. Dovrai scegliere una polizza che copra non solo i ricoveri, ma anche le medicine, le visite e gli esami, in modo da essere sempre sicuro.

Inoltre, cerca di scegliere una copertura assicurativa che abbia un massimale compreso tra i 100 mila e i 500 mila euro a persona. Queste somme sono spesso sufficienti per coprire anche i problemi maggiori, e ti consentiranno di essere tranquillo.

Ovviamente, molto dipende da ciò che vorrai fare. Infatti, se hai intenzione di scalare un monte, come accade per le vette che si trovano in Asia, allora il consiglio è quello di scegliere una polizza con un massimale di 1 milione di euro, così da coprire tutte le emergenze.