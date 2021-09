Assessore Principato: “Presto l’installazione delle colonnine elettriche”

Partiranno il prossimo 13 settembre i lavori di posizionamento delle prime centraline pubbliche di ricarica per veicoli elettrici nel comune di Agrigento, ad opera della Be Charge srl.

Le centraline di ricarica per veicoli elettrici saranno posizionate:

• Viale Leonardo Sciascia;

• Via Empedocle (nei pressi del parcheggio adiacente la Porta dei Saccaioli);

• Via P.S. Mattarella (parcheggio comunale adiacente stazione FS);

• Viale dei Giardini;

• Lungomare Falcone e Borsellino.

• Via Fosse Ardeatine (Villaseta);

saranno oggetto di un successivo intervento le istallazioni delle restanti colonnine elettriche di Be Charge nei seguenti punti:

• piazza Vittorio Emanuele (parcheggio lato Questura);

• Via Esseneto;

• Via Caduti di Marzabotto ;

«La collocazione di queste centraline di ricarica per veicoli elettrici – spiega l’assessore all’energia Gerlando Principato – è un primo passo per rendere la città di Agrigento sempre più smart ed ecosostenibile. Lo stimolo e l’incentivazione all’utilizzo di veicoli elettrici, che non sono inquinanti e quindi garantiscono un maggiore rispetto dell’ambiente a tutti i livelli – conclude Principato – non può prescindere da una minima dotazione di colonnine per la loro ricarica. E’ un servizio che pensiamo sia utile oltre che ai nostri cittadini, anche per i molti turisti che speriamo presto possano tornare a visitare il nostro territorio».