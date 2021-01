Assembramento e violazioni regole anti Covid: chiusi un bar e due autolavaggi

Davanti al locale a consumare bevande alcoliche e cocktail, creando un assembramento. La Guardia di finanza di Agrigento ha multato 400 euro, e chiuso per 5 giorni un locale della via Atenea, per violazione delle norme anti-Covid.

Sempre i finanzieri del Compagnia agrigentina, la vigilia dell’Epifania, con l’Italia in zona “rossa”, hanno multato 400 euro “a testa”, e fatto chiudere, anche in questo caso, per la durata di 5 giorni, due autolavaggi in territorio di Agrigento.

I proprietari sono stati sorpresi in piena attività lavorativa, come se nulla fosse, con i clienti in attesa, nonostante non potessero eseguire lavaggio e pulizia, in quanto era consentita soltanto la sanificazione dei veicoli.