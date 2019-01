Assemblea Regionale Siciliana, seduta solenne con Antonio Tajani [FOTO]

Il Presidente del Parlamento Europeo in visita a Palermo e Catania con l’obiettivo di presentare il Piano per il Sud

Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, è in visita ufficiale a Catania e a Palermo per discutere del futuro del Sud e della Sicilia in particolare. Stamattina era previsto il seminario “Sicilia 2030” organizzato dalla Regione Sicilia e dall’Università degli Studi di Catania. Oltre a Tajani, il seminario prevedeva come ospiti anche il Presidente Nello Musumeci, il Sindaco di catania Salvo Pogliese e altre figure illustri.

Nel pomeriggio era prevista una giunta straordinaria dell’Assemblea Regionale Siciliana presso il “Palazzo Reale”.

Seduta solenne presieduta da Gianfranco Miccichè, all’ordine del giorno “le relazioni tra l’Unione europea e la Regione siciliana, con particolare riguardo alle condizioni di insularità e alle linee di sviluppo economico”.