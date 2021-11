Assemblea provinciale Fijet ad Agrigento

Voluta dal presidente nazionale, Giacomo Glaviano , e organizzata dal fiduciario provinciale ,Stelio Zaccaria, e da quello cittadino , Lello Casesa, si terrà domenica 5 dicembre prossimo, all’hotel Foresteria Baglio della Luna in via Serafino Amabile Guastella, ad Agrigento, la prima assemblea provincialedella Fijet, la Federazione Internazionale dei Giornalisti e Scrittori di Turismo. Sarà l’occasione per fare il punto dell’attività svolta e per programmare quella da intraprendere per il prossimo anno. All’incontro, che avrà inizio alle ore 10, oltre a tutti i soci, sono invitati a partecipare tutti i giornalisti agrigentini e quanti sono interessati ai viaggi e al turismo.

Al termine dei lavori è previsto un momento conviviale e sarà anche l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e di buon anno.