“AgrigentoOggi ti porta al cinema”: ecco i vincitori

Contest. Tifa Fortitudo e vinci il Cinema con AgrigentoOggi. I vincitori di ieri contro Avellino, della gara dei tiri da tre, durante la pausa lunga, sono Samuel Rossano, Andrea Curmona. L’iniziativa ha preso il via su input del nostro giornale online, i cinema del “Lupo group” e la Fortitudo Moncada Agrigento. Durante la pausa lunga di ogni partita , che si disputa al PalaMoncada di Porto Empedocle, i tifosi si contenderanno i biglietti “a suon di tiri liberi”: chi ne farà di più riceverà in premio i biglietti per godersi i film proposti dai cinema di Agrigento del “Lupo group”.