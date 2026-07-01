Si è conclusa a Eskişehir, in Turchia, l’esperienza dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento nell’ambito del progetto europeo Erasmus+ “Best Honey”, iniziativa che ha riunito partner provenienti da Turchia, Spagna, Francia e Italia con l’obiettivo di promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell’apicoltura e della tutela della biodiversità. A rappresentare l’Asp di Agrigento sono stati il direttore generale facente funzioni, Raffaele Elia, e il dott. Salvatore Pacinella, che hanno portato il contributo dell’esperienza italiana nei campi della sicurezza alimentare, della prevenzione e della salute pubblica.

Nel corso delle attività si sono svolti incontri tecnici, seminari, workshop e visite presso aziende del comparto apistico, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi sui diversi modelli di gestione degli alveari, sulle strategie di tutela della salute delle api, sulla qualità e tracciabilità del miele e sulle normative adottate nei Paesi partner. La delegazione agrigentina ha condiviso buone pratiche e competenze in materia di controlli ufficiali e sicurezza alimentare, contribuendo al dialogo tra le istituzioni coinvolte e ponendo le basi per future collaborazioni internazionali.

La partecipazione al progetto ha consentito di rafforzare il patrimonio di conoscenze tecniche e professionali dell’Azienda, confermando l’impegno dell’Asp di Agrigento nella promozione della cooperazione europea e nello sviluppo di iniziative orientate alla tutela della salute pubblica e della sostenibilità ambientale.

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