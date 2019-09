Asd Casteltermini: Giovanni La Cognata torna in maglia granata

Torna a vestire la maglia granata del Casteltermini l’esperto difensore licatese Giovanni La Cognata. Il classe 92’ ha bisogno poche presentazioni. Il “roccioso” difensore ha già indossato per due stagioni la maglia granata e quest’oggi il DS Antonio Messinese ha piazzato un colpo da 90 per la difesa granata. Grande innesto di vitale importanza. Ma non è finita qui, perché il Ds è pronto a piazzare altri colpi di valore per permettere alla formazione granata attualmente guidata da mister Gaetano Buono di farsi trovare pronta per la prima gara stagionale di domenica 15 settembre tra le mura amiche contro il forte Lercara di mister Giovanni Comito.

Angelo Buscaglia