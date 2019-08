Asd Akragas Futsal ingaggia Salvatore Incorvaia

Anche per Incorvaia quello ad Agrigento è un ritorno, essendo stato nella Città dei Templi nell’anno della storica promozione in Serie B.

Anche per Incorvaia quello ad Agrigento è un ritorno, essendo stato nella Città dei Templi nell’anno della storica promozione in Serie B.

“Con l’arrivo di Incorvaia siamo convinti di aver costruito un’ottima rosa con atleti che si integrano e si completano perfettamente, per un rooster che siamo certi farà bene sotto l’eccellente guida di mister Castiglione, non facciamo proclami il nostro obbiettivo è quello di consolidarci come una realtà nel calcio a 5 Nazionale” – conclude.

Tanta la soddisfazione anche per Salvatore che cosi ha commentato: “Ritorno in un ambiente che conosco bene e dove mi sono preso molte soddisfazioni, come sempre mi metterò a completa disposizione di mister e compagni, non vedo l’ora di cominciare e di confrontarmi in una categoria ricca di fascino come quella cadetta”.