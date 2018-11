Ars. La denuncia M5S: Da inizio legislatura 400 proposte di legge mai discusse

Giovanni Di Caro e Nuccio di Paola. “Urge commissione speciale per semplificazione normativa”.

Palermo 15 novembre 2018 – “Dall’inizio della XVII Legislatura ad oggi, sono state depositati più di 400 disegni di legge, una quantità abnorme di norme che probabilmente non saranno mai discusse dall’Aula e che se applicate, potrebbero come già accade, andare in conflitto tra loro e alimentare lungaggini burocratiche. Serve una Commissione Parlamentare a costo zero, che si occupi di semplificazione normativa”. A proporla è una mozione che vede primo firmatario il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giovanni Di Caro che, insieme al collega Nuccio Di Paola, impegna il presidente dell’Ars Micciché ad attivare una commissione speciale che si occupi del monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, per la delegiferazione e la semplificazione normativa. “La qualità di un parlamento – spiegano i deputati – non si dimostra con il numero di norme presentate, ma con la capacità che hanno le leggi di incidere positivamente nella vita della comunità. Chiaramente la sovrabbondanza di norme prodotte dall’Ars è inversamente proporzionale alla qualità del lavoro di questo palazzo e rende la vita dei siciliani un dedalo di leggi e leggine che fanno impazzire cittadini, imprese, Comuni ed enti. Per questa ragione – sottolineano i deputati – è necessario informare i cittadini sullo stato dei provvedimenti legislativi della propria regione: sulle motivazioni che vedono i ddl arenati nelle commissioni parlamentari; sulla mancata applicazione delle leggi in vigore o delle mozioni esitate positivamente dall’A.R.S. Morale, è opportuno promuovere la cultura e la pratica dell’accesso e il monitoraggio dei poteri pubblici e per diffondere la partecipazione dei cittadini. Questo parlamento deve imparare a correggere sé stesso e tale commissione speciale e a costo zero – concludono i deputati – può essere un primo segnale forte di presa di coscienza che si possono cambiare le cose che non vanno”.