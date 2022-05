Ars istituisce la fondazione “Rosa Balistreri”

Via libera dell’Assemblea Regionale Siciliana all’emendamento che istituisce la Fondazione Culturale Rosa Balistreri, dedicata alla straordinaria cantante popolare licatese. La Fondazione, senza fini di lucro, avrà sede nel Comune di Licata. “Per la nostra città si tratta di un’opportunità e sindaco ed amministrazione comunale si faranno promotori delle attività propedeutiche. Apprezziamo – è il commento del sindaco Pino Galanti – l’iniziativa del deputato regionale licatese, Carmelo Pullara, di far finanziare l’istituzione della Fondazione Rosa Balistreri”.

“L’amministrazione comunale in carica – aggiunge il primo cittadino – con i mezzi di cui dispone, ha lavorato alla promozione della figura di Rosa Balistreri. La Fondazione rappresenta un utile strumento di marketing territoriale. Proveremo a sfruttare al meglio le opportunità garantite dall’iniziativa, con l’auspicio che questa possa essere solo la prima di occasioni in cui i temi, l’interesse e l’amore per la città di Licata possano unire le azioni istituzionali dell’amministrazione comunale e del deputato regionale locale, che ringraziamo”.