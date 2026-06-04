La Giunta regionale ha approvato la rimodulazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, destinando oltre 45 milioni di euro a sette interventi strategici in Sicilia. Destinate importanti risorse al potenziamento dei porti siciliani. Tra questi c’è anche Sciacca, dove saranno investiti 4 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e la rifunzionalizzazione della banchina San Pietro,

«Abbiamo approvato in Giunta la rimodulazione dei Fondi Fsc 2021-2027, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò – dichiara l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino -. Si tratta di un intervento atteso e strategico, che consentirà di migliorare l’efficienza e la sicurezza di una delle principali infrastrutture portuali della costa agrigentina, a servizio del comparto della pesca, delle attività produttive e dello sviluppo turistico del territorio. Un investimento che contribuirà a rafforzare la crescita economica della città e dell’intero comprensorio».

«Investire nei porti significa creare opportunità, sostenere il lavoro e rafforzare la competitività della Sicilia. Continueremo a lavorare in sinergia affinché queste risorse si traducano rapidamente in cantieri aperti e risultati concreti per cittadini e imprese», conclude l’assessore Savarino.

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