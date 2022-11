Arriva al Temenos il film “Un divano a Tunisi”

Arriva al Temenos di Agrigento, il prossimo 8 novembre alle 20.30, il film “Un divano a Tunisi” vincitore delle Giornate degli Autori a Venezia 2019: Golshifteh Farahani in una commedia in stile francese sul ritorno alle origini. Selma è una giovane psicanalista franco-tunisina, single e indipendente, cresciuta a Parigi dove ha completato gli studi e ha abbracciato lo stile di vita europeo, tra jeans, tatuaggi e tagli di capelli sbarazzini. Dopo la fine della Primavera Araba e l’esilio del presidente Ben Alì, decide di tornare in terra natìa, a Tunisi, per esercitare la sua professione. La proiezione fa parte della rassegna “Declinazione al femminile” organizzata dal Belushi che presenterà alcune preziose proiezioni.