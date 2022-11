Al Al via Baglioni “Dodici note solo bis”, il 18 novembre ad Agrigento

Prende il via il 7 novembre dal Teatro San Carlo di Napoli “Dodici Note solo bis”, il tour di Claudio Baglioni nei teatri lirici e di tradizione d’Italia. Il 18 novembre tappa sold out al Teatro Pirandello di Agrigento. Dopo il successo di “Dodici Note solo”, i nuovi 72 appuntamenti dal vivo vedranno ancora Baglioni – voce, pianoforte e altri strumenti – con le composizioni del suo repertorio, protagonista del concerto più appassionante della sua carriera.

Il cantante non ha reso nota la scaletta del tour nei teatri, ma non dovrebbe differire in maniera eccessiva da quella del tour estivo. Al netto di eventuali cambiamenti, l’ordine di uscita dei brani dovrebbe essere il seguente:

Io sono qui

Dodici note

Acqua dalla luna

Dagli il via

Un nuovo giorno o un giorno nuovo

Gli anni più belli

Un po’ di più

Amori in corso

Come ti dirò

Io non sono lì

Quante volte

Mal d’amore

E adesso la pubblicità

Io me ne andrei

Con tutto l’amore che posso

Quanto ti voglio

Fammi andar via

W l’Inghilterra

Poster

Uomini persi

Ninna nanna nanna ninna

Buona fortuna

Noi no

Questo piccolo grande amore / Amore bello / E tu… / Sabato pomeriggio / E tu come stai?

Uomo di varie età

Strada facendo

Avrai

Mille giorni di te e di me

Via

La vita è adesso

Queste le date: 6 novembre Caserta (data zero) 7 novembre Napoli, 8 novembre Salerno, 9 novembre Cosenza, 11 novembreCatanzaro, 12 novembre Reggio Calabria, 14 novembre Palermo, 15 novembreMessina, 16 novembre Catania, 18 novembre Agrigento, 19 novembreTrapani, 21 novembre Lecce, 22 novembreTaranto, 23 novembre Brindisi, 24 novembre San Severo (Fg), 27 novembreTorino, 29 novembre Fabriano (An), 30 novembre Ancona, 1 dicembre Pescara, 2 dicembre Ascoli Piceno, 6 dicembre Asti, 7 dicembre Genova, 9 dicembre Parma, 10 dicembre Mantova, 11 dicembre Vicenza, 13 dicembre Trento, 14 dicembre Udine, 15 dicembre Gorizia, 16 dicembre Venezia, 19 dicembre Roma, 20 dicembre Firenze, 21 dicembre Montecatini (Pt), 22 dicembrePisa, 23 dicembre Grosseto, 27 dicembreSassari, 28 dicembre Nuoro, 30 dicembreCagliari, 2 gennaio Varese, 3 gennaioComo, 4 gennaio Lugano, 6 gennaioBolzano, 7 gennaio Bergamo, 10 gennaioLivorno, 11 gennaio Pistoia, 13 gennaioPrato, 14 gennaio Cremona, 15 gennaioPiacenza, 17 gennaio Cesena, 18 gennaioRavenna, 19 gennaio Bologna, 20 gennaioPadova, 21 gennaio Forlì, 23 gennaioVerona, 24 gennaio Treviso, 26 gennaioNovara, 27 gennaio Monza, 28 gennaioFerrara, 30 gennaio Trieste, 31 gennaioBrescia, 2 febbraio Fermo, 3 febbraioAvezzano (Aq), 4 febbraio Avellino, 5 febbraio Bari, 7 febbraio Sulmona (Aq), 8 febbraio Assisi (Pg), 14 febbraio Rimini, 10 febbraio Spoleto (Pg), 12 febbraio Modena, 13 febbraio Reggio Emilia, 14 febbraioRimini, 16 febbraio Arezzo, 18 febbraioMilano. (ANSA).