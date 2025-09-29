E’ stato sorpreso allo stadio Esseneto a vedere la nuova Akragas ma non poteva. Un trentenne di Agrigento, in atto sottoposto al provvedimento del Daspo, è stato arrestato. È accaduto nelle fasi di accesso prima della gara tra Virtus Akragas e Pro Ragusa, valevole per la prima giornata del campionato di Promozione, disputata domenica scorsa. Il tifoso è stato riconosciuto, fermato e identificato dal personale della Digos della Questura di Agrigento, con la collaborazione dei poliziotti della sezione Volanti. Dopo gli approfondimenti di rito, gli agenti hanno fatto scattare l’arresto per la violazione in flagranza del Daspo. L’indagato, a conclusione delle formalità di rito, su disposizione della locale Procura della Repubblica, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

