L’ansia dell’esordio e il peso del primo appuntamento davanti al proprio pubblico sono stati scacciati soltanto nel finale, quando il colpo da tre punti è arrivato al termine di una gara più complicata del previsto. La Virtus Akragas di Seby Catania bagna il debutto casalingo nel campionato di Promozione con una vittoria sofferta ma dal sapore speciale: a decidere, al 43’ della ripresa, è stato il diagonale di Tripoli, che ha fatto esplodere di gioia lo stadio Esseneto.

Eppure la sfida avrebbe potuto sbloccarsi molto prima. Le immagini parlano chiaro: la rete di Gambino, annullata dall’arbitro su segnalazione errata dell’assistente, era regolare e avrebbe potuto indirizzare diversamente il match. Alla fine, però, l’Akragas ha trovato comunque la forza di superare le insidie e conquistare i primi tre punti della stagione.

