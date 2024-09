Un cinquantenne agrigentino è stato arrestato a Morreale, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dai carabinieri della locale Compagnia. L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti episodi di spaccio. I militari con il supporto del nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, dove nascosti fra scarpe e giocattoli, hanno rinvenuto 70 grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio e un bilancino di precisione.

Sequestrato anche materiale per il confezionamento dello stupefacente e una somma in denaro con banconote di piccolo taglio verosimilmente provento dell’attività di spaccio. L’operazione è stata resa ancor più incisiva grazie al cane antidroga “Ron”, il fiuto del pastore tedesco ha infatti contribuito al recupero della cocaina. La droga sequestrata è stata inviata al Lass (Laboratorio analisi sostanze stupefacenti) del Comando provinciale di Palermo per le verifiche. Il Gip del tribunale di Palermo ha disposto per l’indagato l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.