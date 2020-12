Armato di coltello minaccia il padre, disarmato e denunciato dalla polizia

Gli agenti della polizia di Stato di Sciacca, in servizio di controllo del territorio, a seguito di segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza 112, è intervenuto in un’abitazione, dove poco prima era stata segnalata una lite in famiglia.

Sul posto gli agenti hanno accertato che la lite tra un figlio con problemi di natura psichica, ed il proprio padre, era scaturita per futili motivi. Il giovane aveva chiesto insistentemente la consegna di soldi per fabbisogno personale, e nel contempo aveva manifestato l’intenzione di voler prendere in affitto un appartamento.

Al rifiuto del genitore, il figlio era corso in cucina ed impugnando un coltello a punta lo aveva violentemente minacciato. L’uomo con l’aiuto della moglie è riuscito a disarmarlo. L’arma è stata sottoposta a sequestro ed il giovane denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per il reato di minacce aggravate.