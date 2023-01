Armati di pistola rapinato negozio di arredi: è caccia a due banditi

Due banditi, con il volto coperto, e armati di pistola, hanno messo a segno una rapina ai danni di un negozio di arredi di via Palma. E’ successo, sabato pomeriggio, poco dopo le 18. I banditi hanno fatto irruzione nell’attività lavorativa. Il commerciante con l’arma puntata non ha avuto altra possibilità che aprire il registratore di cassa e consegnare ai criminali quanto c’era all’interno: 500 euro.

Dopo aver arraffato il denaro, da lì a pochi attimi, sono scappati velocemente, in modo da far perdere le loro tracce. Scattato l’allarme, sul posto sono piombati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Licata. Del fatto è stata informata la Procura di Agrigento, e subito è stato aperto un fascicolo, a carico di ignoti. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di dare un volto, e un nome agli autori del brutto gesto criminale.