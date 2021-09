Armani sceglie la Scala dei Turchi per girare il suo spot. La marna bianca di Realmonte presto, nuovamente, su tutte le più importanti tv del mondo. Le riprese, per lo spot Armani, sono iniziate dalla notte con tre modelle ed uno staff al seguito di circa 30 tecnici arrivati nel nostro territorio già domenica scorsa. Panorami mozzafiato, bellissime modelle per lo spot del nuovo profumo Armani che ha tutti gli ingredienti giusti per il successo. Gli spot pubblicitari consentono di sperimentare attraverso vista e udito le intense atmosfere evocate da una fragranza. Il profumo diventa così il soggetto di veri e propri mini-film girati da registi famosi con testimonial d’eccezione per trasmettere un preciso messaggio legato al brand. Una location, quella della Scala dei Turchi che continua ad affascinare tutto il mondo per la sua irresistibile bellezza.