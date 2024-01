Il rapporto con la collettività , il sostegno al cittadino, la presenza capillare e costante dell’Arma sul territorio: c’è questo e le bellezze di Agrigento in un video che l’Arma dei Carabinieri ha voluto dedicare alla città, Capitale della cultura per il 2025. Nelle immagini la Valle dei Templi, la Cattedrale, la stazione ferroviaria, tante bellezze di Agrigento e, non per ultimi, gli uomini in servizio al comando provinciale, diretto dal colonnello Nicola De Tullio. Tanti i “like” al video sul profilo social istituzionale.