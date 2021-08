Ares, il simbolo dell’Oasi Ohana, dopo l’incidente e il coma ha trovato una famiglia

Ares, un anno e mezzo di età, brutalmente investito e lasciato in coma in mezzo alla strada con il femore spezzato il 25 ottobre scorso, è stato adottato, e il 24 agosto prossimo andrà a Reggio Emilia, dalla sua nuova famiglia. È un momento di grande commozione, questo, all’Oasi Ohana, il rifugio per cani randagi e abbandonati fondato sei anni fa da Chiara Calasanzio a Santa Margherita di Belice e che attualmente ospita circa 120 cani. Lasciato al centro della strada dopo essere stato investito, è stato in coma, è rinato e ha superato anche una grave infezione alla gamba. La sua vicenda aveva appassionato migliaia di persone da tutta Italia che hanno seguito passo passo la sua epopea.

“Vivo un vortice di emozioni – racconta ancora Chiara – Sono felicissima che Ares abbia trovato una famiglia che lo amerà per tutta la vita e lo tratterà come un principe, ma sono ovviamente triste e provata per il fatto che, tornando in Oasi, non lo troverò più ad attendermi. Lui era diventato il simbolo di Ohana, da tutta Italia abbiamo ricevuto regali per lui, peluche, copertine con il suo nome ecc. perché tutti si erano affezionati a lui. Ma prima dei nostri sentimenti viene il benessere dei nostri pelosi ed è giusto lasciarlo andare” conclude Chiara.