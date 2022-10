Archivio di Stato, ritorna l’appuntamento annuale con la “Domenica di Carta”

Ritorna l’appuntamento annuale con la “Domenica di Carta”, la manifestazione del Ministero della Cultura dedicata alla valorizzazione dell’immenso patrimonio di archivi e biblioteche. L’Archivio di Stato di Agrigento, in occasione della manifestazione prevista per domenica 9 ottobre prossimo, inaugura la mostra documentaria dal titolo “Soldati. Memorie sospese”. Il percorso espositivo, supportato dallo storytelling dedicato alla vicenda di un giovane soldato, mira ad evidenziare il valore della documentazione militare quale strumento fondamentale per recuperare memorie di vite e di eventi e a far conoscere al pubblico le modalità della ricerca genealogica e i progetti ad essa correlati, tra cui il portale “Antenati”. La mostra documentaria, attraverso documenti e fotografie, offre al pubblico l’opportunità di compiere un viaggio nel tempo tra vite, destini, vicende belliche del passato e le “memorie sospese” di quei soldati, spesso dimenticati, le cui storie, racchiuse negli archivi, sottolineano il dramma della guerra, ieri come oggi. In occasione della mostra saranno, inoltre, illustrati i progetti realizzati dall’Istituto e le attività in corso relative alla digitalizzazione del patrimonio archivistico. Sarà, inoltre, possibile svolgere un percorso di visita guidata nel deposito archivistico. Ingresso libero. Non occorre prenotazione.