Archivio di Stato di Agrigento: “Under construction. Il Molo di Girgenti”

Fonti archivistiche e paesaggio: memorie da scoprire ed esperienze in ambiente virtuale.

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio del 14 marzo 2022, istituita con Decreto ministeriale 7 ottobre 2016 n. 457 con l’obiettivo di “promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati, attraverso specifiche attività da compiersi sull’intero territorio nazionale mediante il concorso e la collaborazione delle Amministrazioni e delle Istituzioni, pubbliche e private”, l’Archivio di Stato di Agrigento ha realizzato una mostra digitaledal titolo Under construction. Il Molo di Girgenti, che coniuga memorie storiche e nuove tecnologie per la valorizzazione del paesaggio costiero.

Già per l’edizione 2021 della Giornata Nazionale del Paesaggio l’Archivio di Stato di Agrigento ha sperimentato una nuova forma di restituzione delle fonti archivistiche, su piattaforma Artsteps, con la realizzazione di una mostra digitale dal titolo “Il treno arrivò in città. Trasformazioni urbanistiche e nuovi contesti nella città di Agrigento”, dedicata all’evoluzione del paesaggio storico urbano a seguito della costruzione della linea ferroviaria,.

Anche per l’edizione del 2022 della Giornata Nazionale del Paesaggio ritornano nuovi contesti di fruizione dedicati, questa volta, al tema del paesaggio costiero.

La mostra digitale dal titolo Under construction. Il Molo di Girgenti, relativa all’antica area portuale di Agrigento e al paesaggio costiero, richiama importanti memorie storiche della provincia di Girgenti (Agrigento) e del comune di Porto Empedocle.

L’esposizione realizzata in ambiente virtuale, su Artsteps, integra documenti, cartografia, foto storiche, video e audio, con una ricostruzione che riprende i profili dell’area mostre dell’ Archiviodi Stato di Agrigento, aprendo lo sguardo del visitatore verso il mare e le memorie ancora da scoprire. Il virtual tour, nel restituire una nuova modalità di fruizione della documentazione, risponde all’esigenza di progettare percorsi culturali flessibili, partecipati, immersivi e coinvolgenti, secondo i principi dell’edutainment, lasciando ai fruitori la possibilità di gestire liberamente i tempi di lettura e di visualizzazione, di scegliere tra diversi livelli di approfondimento e di muoversi liberamente all’interno dello spazio virtuale.

I documenti selezionati dal fondo “Intendenza e atti della Prefettura (1827-1887)”, dal fondo “Atti finanziari e di Pubblica Sicurezza (1828-1905)”, dal fondo “Direzione dei Rami e Diritti diversi di Girgenti (1794-1899)” e dalla raccolta dell’Istituto “Piante topografiche, geometriche e progetti (Sec. XIX)” testimoniano gli interventi connessi alle opere pubbliche realizzate per il miglioramento dell’area portuale e alle attività del Ministero dei lavori pubblici, del Corpo Reale del Genio Civile, dell’Ufficio di Sanità Marittima di Porto Empedocle, della Real Marina di Girgenti, della Prefettura e del Municipio di Girgenti. Il mare, testimone di quelle memorie, prende voce per raccontare del Molo di Girgenti e della sua storia, sottolineando la complessità dei valori culturali del paesaggio costiero e ripercorrendo alcuni momenti storici legati alle trasformazioni dell’area portuale, nel sito dell’attuale comune di Porto Empedocle. La mostra digitale è stata, inoltre, inserita nella programmazione delle attività culturali dal titolo “Caleidoscopio di emozioni” a cura della Società Dante Alighieri – Comitato di Agrigento per l’anno 2022, nella sezione “Le pietre e il mare raccontano”. Il titolo della mostra rimanda all’idea di un processo dinamico, le immagini iconiche dell’albero e dell’ancora, inserite nello spazio virtuale, ricordano il ruolo e il valore della memoria e degli archivi. Una memoria «in costruzione» ancorata alle fonti archivistiche.