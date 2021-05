“Architetture di Sicilia dell’Italia del miracolo economico”, incontro on line

Una due giorni dedicata al convegno on line “architetture di Sicilia dell’Italia del miracolo economico” , organizzato nell’ambito della XI Giornata Nazionale degli Archivi di Architettura – Sezione Sicilia. Ettore Sessa, in qualità di responsabile scientifico del convegno, spiega: “L’incontro si pone l’obbiettivo di percorrere, sia attraverso una gamma di articolazioni tematiche (anche relative ad altre discipline) sia tramite una selezione rappresentativa di documenti d’archivio esistenti (preferibilmente elaborati progettuali, ma anche testimonianze di altro genere), la complessa stagione dell’architettura in Sicilia nel periodo del breve ma intenso arco storico denominato «Miracolo Economico». Si propone, dunque, un itinerario di conoscenza attraverso ragionamenti sulle testimonianze d’archivio del periodo preso in esame compreso fra il 1953 e il 1963 (nella sua accezione più ortodossa), ma con possibilità di risalire al 1944 (per quello che si può definire l’inizio della «Ricostruzione» in Sicilia) e di prolungare questo arco temporale fino all’inizio della seconda metà degli anni Sessanta.”

I lavori del convegno si svolgeranno in modalità telematica nelle giornate del 20 e del 21 Maggio 2021 (ore 09,30 – 13,30 / 15,00 – 19,30), attraverso il link:https://www.ordinearchitettiagrigento.it/live/