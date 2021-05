Architetti, l’ex sindaco di Agrigento: “Con La Mendola speranza per l’urban center”

“Il ritorno di Rino La Mendola alla presidenza dell’Ordine degli Architetti di Agrigento, dopo anni di esperienza a livello nazionale, può essere foriero di importanti traguardi.” Lo dichiara l’ex sindaco di Agrigento, Lillo Firetto nel rivolgere a Rino La Mendola e al nuovo Consiglio gli auguri di buon lavoro. Firetto pone l’accento sull’urban center “fermo al passo -dice -. Il centro di divulgazione e partecipazione sui temi delle politiche urbane, era nato da una serie di confronti con Università, gli ordini professionali, i sindacati e le associazioni. Rino La Mendola ha le competenze e la visione per coagulare le migliori forze attorno a quel processo, sottoscritto nel maggio 2019, grazie al quale tutti i cittadini possono partecipare ai processi di rigenerazione urbana e immaginare Agrigento nel futuro. Adesso che il tema della ripartenza è così forte e sentito, i tempi sono maturi per imprimere un cambio di passo e stimolare quel laboratorio di idee che permetta di integrare sia gli aspetti sociali, che quelli urbanistici e funzionali di una città, mettendo in equilibrio componenti sociali, storiche, architettoniche ed ecologiche. Occorre un modello di crescita e Agrigento non può restare indietro. L’Urban Center è innanzitutto punto di contatto e di ascolto di quella parte attiva e partecipata della città che con i Comitati di quartiere, con le associazioni e con i gruppi di residenti già esprime volontà e proposte sui servizi e sullo sviluppo di centro storico e periferie. Agrigento non è soltanto centro storico e San Leone. Agrigento è una città complessa che va rivalutata nella sua totalità: nel rapporto tra i quartieri, in relazione alla Valle dei Templi e in diretta connessione con un centro storico finalmente alleggerito dal traffico veicolare, con più spazi pedonali per residenti e turisti e una mobilità sostenibile. Tutto questo significa rivedere l’insieme dei quartieri, tra il mare e la zona rurale a nord della città, creando un tessuto connettivo complesso tra ambiente, trasformazione urbana, esistenza individuale e sociale. L’ Urban Center è una delle realtà tristemente ritenute di scarso interesse dalla nuova Giunta comunale. La Mendola ha l’autorevolezza per far ripartire questo processo che è affidato a un’altra autorevole figura, il prof. Guido Bissanti. Insieme potranno coagulare le energie e le volontà necessarie per riprendere da dove con l’elezione del nuovo sindaco tutto era stato interrotto”.

Il presidente provinciale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Maria Giovanna Mangione, saluta e ringrazia il presidente uscente dell’Ordine degli Architetti di Agrigento Alfonso Cimino per il lavoro svolto in questi anni in piena sinergia e al contempo il “benvenuto” al nuovo presidente provinciale Rino La Mendola e ai consiglieri. “Siamo certi – dichiara Maria Giovanna Mangione – che continuerà la linea di piena collaborazione già avviata nel recente passato tra i nostri Ordini, sempre nell’interesse del territorio e dei professionisti”.