Un’impresa di archeologia sommersa: il mistero dell’altorilievo di Agrigento

Sono ancora da determinare, le origini e la collocazione originale dell’emozionante scoperta ha illuminato le profondità marine di San Leone ad Agrigento nei giorni scorsi. Si tratta dell’altorilievo di oltre due metri di larghezza, raffigurante un quadrupede che è stato riportato alla luce grazie a un’operazione congiunta della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana e del Parco Archeologico della Valle dei Templi. Il nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Palermo e il nucleo Carabinieri Subacquei di Messina hanno contribuito al successo di questa impresa.

«È ancora prematuro stabilire l’origine e l’utilizzo dell’altorilievo – dichiara l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato –. Soltanto un attento lavoro da parte degli archeologi e dei tecnici potrà svelare la natura del reperto, già al vaglio degli esperti. L’incessante attività della Soprintendenza nelle azioni di tutela dei beni culturali sommersi conferma, ancora una volta, l’attenzione rivolta alla storia celata nei nostri fondali e operazioni come questa aprono nuovi scenari per la ricostruzione del passato».

Il reperto, segnalato lo scorso anno dall’associazione “BC Sicilia”, è stato finalmente portato in superficie dopo vari tentativi ostacolati dalle avverse condizioni meteorologiche. Recuperato da un fondale di circa 10 metri, poco fuori dal porto di San Leone, è stato trainato fino al molo del porto turistico grazie all’impiego di palloni di sollevamento e trasportato con un mezzo nautico dei Carabinieri. Da qui, con l’ausilio del Parco di Agrigento, è stato collocato in una vasca nei laboratori di restauro per il primo trattamento di desalinizzazione.

Sebbene il livello di conservazione sia discreto, sarà necessaria un’attenta pulizia per rivelare i dettagli. In collaborazione con l’Università di Palermo, saranno condotte analisi di laboratorio per determinare la natura litologica e, possibilmente, la provenienza del materiale. Seguiranno indagini più approfondite di tipo archeologico e storico-artistico per chiarire natura, epoca e destinazione di questa straordinaria scultura.