“Un roster assolutamente completo in ogni reparto dove c’è un mix di esperienza, tattica ed atletismo, fisicità che permette una gestione della partita molto poliedrica.” Coach Marco Calvani presenta così la partita della Fortitudo Moncada Agrigento di domenica prossima, alle 18, contro Rimini, sul campo dell’ex Alessandro Grande. Il tecnico romano commenta: “Affrontiamo una squadra che viene da un ottimo periodo, con l’ultimo mese dove sono stati quasi tutti risultati positivi, alcuni estremamente roboanti sia per quantità che per l’entità dell’avversario e , quindi, penso che questo sia già un elemento per capire chi andremo ad affrontare. Noi veniamo da un non risultato di Latina molto strano con assoluti meriti degli avversari e molti demeriti nostri, stessa squadra vista sette giorni prima contro Cremona, la quarta in classifica, che ha fatto una grande partita di sostanza e di energia, a Latina non sembravamo neanche i lontani parenti, è stato un motivo di riflessione per guardarci dentro e siamo ripartiti dalle analisi di quanto non bene avessimo fatto a Latina e di quanto buono fatto con Cremona”. Per la Fortitudo è il momento clou della stagione agonistica, domenica inizia la seconda fase, quella decisiva.