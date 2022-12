Aragona: successo per l’evento Una storia d’amore organizzato e diretto da Lia Cipolla: “Non si è mai soli, quando le cose si fanno con il cuore”

Successo per la manifestazione ideata, organizzata e diretta da Lia Cipolla dal titolo “Una storia d’amore” che si è svolta ieri sera ad Aragona nella suggestiva cornice del Teatro Armonia.

La nota attrice aragonese, insegnante all’Istituto Luigi Capuana, ha, infatti, portato in scena lo spettacolo di musica, canti e poesie di Natale e diretto magistralmente il coro “Le piccole voci”. L’evento, presentato da Vincenzo e Marika, due bravissimi “presentatori in erba”, ha visto la partecipazione delle massime autorità cittadine; erano infatti presenti il Sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, l’Arciprete, Don Angelo Chillura, e il dirigente scolastico dell’I.C. Capuana, Pina Butera. Tante le emozioni che hanno scandito i momenti dell’evento.

Numerosa e calorosa la partecipazione del pubblico che, alla fine, ha tributato all’organizzatrice ed al suo staff, una calorosa standing ovation.

Così Lia Cipolla sui social: “Grazie a Tutti coloro che sono intervenuti, grazie di cuore a Padre Angelo Chillura per la concessione del teatro Armonia, a Luigi Roberto Mula, Rossana Marino, Lorena Paraldo, con il loro eccezionale corpo di ballo. La bravissima Asia Marrella di cui ringrazio i genitori Oriana Stagno per la gentile partecipazione. Il meraviglioso Filippo Iannuzzo, grazie cara Maria Concetta Clemenza per aver accolto la mia iniziativa. Ringrazio Giovanna Cacciatore e Chi dietro le quinte, Gheorghe Negrut, mi ha ricordato che non si è mai soli, quando le cose si fanno con il cuore. Le rappresentanti dei genitori, preziose e laboriose, i papà e le mamme tutti, senza i quali tutto ciò non sarebbe stato. Grazie per il loro sostegno economico e morale. Grazie agli Sponsor, tanti davvero. Grazie alle artiste Dina Virone, Anna Maria Alongi, Francesca Graceffa per l’esposizione delle loro opere. Ringrazio il signor Sindaco Peppe Pendolino e la Dirigente Dottoressa Pina Butera, per la gentile partecipazione, gli assessori Mariella Sardo ed allo spettacolo assessore Renata Miccichè. Emanuele Farruggia e il suo staff per lo splendido lavoro effettuato di luci e suoni. Grazie a Fofò Arnone per la realizzazione delle basi musicali e per la pazienza. Fantastico tutto. Ed infine grazie a tutto il pubblico presente, agli amici, alle colleghe. Grazie dell’affetto e della stima”.