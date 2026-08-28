Aragona piange Alfonso Cacciatore, addio a “Patri Affò”: raccontò l’anima della Settimana Santa

La comunità di Aragona è in lutto per la prematura scomparsa di Alfonso Cacciatore, conosciuto affettuosamente da tutti come “Patri Affò”. Uomo di cultura, autore e profondo conoscitore delle tradizioni popolari, ha dedicato parte importante del suo lavoro alla memoria e all’identità del suo paese.

ARAGONA – La prematura scomparsa di Alfonso Cacciatore, per tutti “Patri Affò”, lascia un profondo vuoto nella comunità aragonese.

Cacciatore aveva saputo trasformare la passione per la propria terra e per le sue tradizioni in un prezioso lavoro di testimonianza e conservazione della memoria collettiva. Con sensibilità e attenzione aveva raccontato Aragona, la sua gente e soprattutto le manifestazioni della religiosità popolare, alle quali era profondamente legato.

A ricordarlo, nelle ore della scomparsa, è anche il mondo istituzionale aragonese, con in testa la presidente del Consiglio comunale Stefania Giacomo Pepe e l’intero Consiglio comunale, che si stringe attorno alla famiglia Cacciatore nel dolore per una perdita che colpisce profondamente tutta la comunità.

Tra le testimonianze più significative resta il volume “Amara è la festa – Il popolo e la sua pietà nella Settimana Santa e nella Pasqua aragonese”, un’opera dedicata ai riti, alla devozione e alla partecipazione popolare che accompagnano uno dei momenti più sentiti dalla comunità.

Non una semplice ricostruzione delle celebrazioni, ma un racconto dell’identità di un paese attraverso la fede, i gesti, le immagini e le tradizioni tramandate nel tempo.

A ricordarlo, nelle ore della scomparsa, è anche il mondo istituzionale aragonese. Nel messaggio di cordoglio viene sottolineato come la prossima Settimana Santa avrà inevitabilmente «un sapore diverso» senza la sua voce e la sua presenza: «Sarà una festa più amara, perché mancherà chi ha saputo raccontarla con amore e autentica partecipazione».

Alla famiglia Cacciatore è stata espressa la vicinanza del Consiglio comunale e di quanti hanno conosciuto, stimato e voluto bene ad Alfonso.

Resta soprattutto ciò che ha scritto e raccontato. Una memoria destinata a sopravvivere alla sua scomparsa e a continuare a parlare alle nuove generazioni.

«Ci lascia la sua presenza, ma non la sua voce. Le sue parole continueranno a parlare di noi, della nostra terra e delle nostre tradizioni».

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