Aragona, lavori in corso alla Villa Comunale

Sono iniziati questa mattina i lavori di pulizia straordinaria della Villa Comunale di Aragona. A darne notizia è l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Morreale, che ha compiuto un sopralluogo all’interno della struttura, chiusa per motivi di sicurezza. Al lavoro gli operatori dell’ESA, impegnati anche nel taglio delle erbacce e nella potatura degli alberi e delle piante. Subito dopo la pulizia, la Villa Comunale di Aragona sarà oggetto di un restyling con la ristrutturazione dei bagni, la messa in sicurezza dei vialetti e della casa del custode. L’assessore Morreale, soddisfatto per aver avviato i lavori di pulizia della Villa Comunale, afferma: “Molto presto riapriremo la Villa Comunale, all’interno della quale saranno collocati tanti nuovi giochi per il divertimento dei bambini, acquistati grazie alla democrazia partecipata. Riaprire tutta la Villa Comunale è un punto importante del nostro programma elettorale”.