Elezioni prossimo Sindaco di Agrigento, FdI nega accordi con dimauriani

Elezioni prossimo Sindaco di Agrigento, FdI smemtisce accordi con dimauriani.

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Roberto Di Mauro al nostro giornale, insorgono i Fratelli d’Italia che hanno diffuso una nota:

In riferimento alle dichiarazioni rilasciate agli organi d'informazione da alcuni esponenti politici locali, Fratelli d'Italia puntualizza che nessuna collaborazione, intesa o accordo sono stati sanciti con alcun soggetto politico in vista dell'elezioni del prossimo Sindaco di

Agrigento che si svolgeranno l'anno venturo. Fratelli d'Italia si dichiara libera ed aperta a dialogare con chiunque abbia a cuore le sorti

degli agrigentini, ed auspica la costituzione, nelle settimane a venire, di un tavolo politicodi tutti i rappresentanti del centrodestra che riesca a fare sintesi ed individuare unprogramma comune ed un candidato che abbia le caratteristiche giuste per amministrare

bene la città.

La classe dirigente di Fratelli d'Italia è gia al lavoro per presentare una propria lista dicandidati al Consiglio comunale ed è pronta anche ad esprimere un proprio candidato alla carica di Sindaco.