Aragona, la forza di Caracuta: contenta di essere un punto di riferimento

Riprende oggi pomeriggi al PalaNicosia una nuova e intensa settimana di lavoro per la Pallavolo Aragona reduce da un weekend di riposo che ha permesso, soprattutto alle lombarde, di tornare a casa. La squadra questo pomeriggio si allenerà con la palla alla presenza di coach Stefano Micoli, mentre martedì mattina è in programma la seduta di pesi. Intanto Valeria Caracuta suona la carica. Dopo l’amichevole di Catania l’esperta palleggiatrice ha esaminato l’attuale momento della formazione che debutterà nel prossimo campionato di serie A2: “Aragona è squadra giovane, sono contenta di poter essere un punto di riferimento per queste ragazze”. Ha detto la leccese che in passato ha vestito anche la maglia della nazionale italiana. Aragona in campionato debutterà il 10 ottobre in Sardegna sul campo del Volley Olbia. Domenica 17 ottobre, invece, il debutto casalingo, contro la Sigel Marsala, nell’unico e attesissimo derby siciliano del girone A. Alla terza giornata, la squadra di coach Micoli sarà di scena sul campo del Marignano. Poi alla quarta di campionato per capitan Serena Moneta e compagne il match casalingo contro il Busto Arsizio.