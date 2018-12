Aragona: in Piazza Umberto I, inaugurato il pub Naselli

Inaugurato ad Aragona, in provincia di Agrigento, nel magnifico scenario della Piazza Umberto I, dove sorge il Palazzo dei Principi Naselli, la nuova gestione del Pub Naselli. La serata è iniziata con la benedizione dei nuovi Gestori e del Locale da Don Angelo Chillura, parroco della vicina Chiesa Madonna del Rosario. Subito dopo è stata la proiezione del cortometraggio curato e diretto da Nicola Palmeri, dal titolo “fiSOlofia”, un progetto di elevata qualità autoriale che ha impegnato un cast artistico e tecnico riconosciuto a livello nazionale come: Antonello Puglisi, Stefano Chiodaroli, Domenico Centamore, Francesco Puma, Nino Seviroli, Salvatore Costanza, Laura Gatti, Jessika Buscemi, Enzo Salamone, Omar Noto, Toto Noto, Alfonso Faldetta, Ignazio Papia deve ha riscosso numerosi apprezzamenti e premi a livello internazionale e girato in gran parte all’interno dello stesso Pub Naselli.

Durante la serata, Nicola e Gerlando, hanno fatto degustare alcuni prodotti locali e assaggi di primi piatti, accompagnati dalla musica di Andrea Sammartino e Sal Cacciatore.

Nicola Sciortino e Gerlando Galluzzo, aragonesi, raccontano “Visto lo scenario della Piazza Umberto I, abbiamo deciso di cimentarsi nelle vesti dei nuovi gestori del Pub, di cui abbiamo intenzione di cambiare di molto le abitudini degli aragonesi, e soprattutto gli itinerari, spostando di sicuro grandi masse per assaggiare degli ottimi prodotti locali. Infatti, la nostra idea, è quella di oltre ad essere adibito a Pub, Paninoteca e Ristorante, di organizzare eventi in Piazza ed animare la purtroppo, la poca gente rimasta del piccolo paese agrigentino, e visto anche l’attrazione dei musei a poca distanza appartenenti alla Chiesa Madonna del Rosario ed una visita al Palazzo dei Principi, portare molta gente di fuori a far conoscere i luoghi dove sorge il Pub Naselli.

Durante la giornata potete gustare nella prima mattinata i cornetti freschi ripieni al momento con vari gusti come: nutella, albicocca, pistacchio, ecc. Nell’ora pranzo il menù della casa con Cous Cous, primi piatti, fritto misto e vari taglieri di prodotti tipici aragonesi. Invece nelle ore serali, magnifici aperitivi preparati dalla casa accompagnati dalla buona musica”.