Aragona, faccia a faccia alla ripresa: squadra a colloquio con il presidente (VIDEO)

Pallavolo Aragona, il presidente: mi aspetto cambiamenti repentini (VIDEO). Squadra a rapporto dal presidente. Dopo la sconfitta di sabato scorso. Una chiacchierata che servirà a ricompattare ulteriormente le fila, in vista del filotto di ben due partite ravvicinate. La Seap Della Cardillo Aragona prepara il doppio confronto con la Farmacia Schultze Amando Volley Santa Teresa di Riva. La prima sfida è in programma mercoledì 3 marzo, alle ore 18 a Letojanni, nel messinese, presso la palestra della scuola media “Enrico Fermi” ed è valida per il recupero della seconda giornata di andata del campionato di B1, girone E2. Ecco le dichiarazioni del presidente Nino Di Giacomo: mi aspetto cambiamenti repentini (VIDEO). Un doppio confronto tutto da gustare e che promette tanto agonismo anche per la presenza in campo di parecchie giocatrici di assoluto valore tecnico. Le due formazioni arrivano al primo confronto con il morale totalmente differente. La Seap Dalli Cardillo Aragona è reduce dalla cocente sconfitta di sabato scorso al tie-break sul campo della Rizzotti Design Catania, mentre l’Amando Volley ha battuto in casa la capolista Messina per 3-1, al termine di un derby combattuto e avvincente. Le due formazioni sono divise in classifica da 3 punti: Aragona 9 e Santa Teresa di Riva 6. Tre vittore e due sconfitte per capitan Moneta e compagne; due successi e tre sconfitte, invece, per la squadra del coach spagnolo Antonio Jimenez. La Farmacia Schultze Amando Volley Santa Teresa di Riva dispone di un roster forte e ben assortito in ogni reparto. Su tutte spiccano l’esperta palleggiatrice Giulia Agostinetto, l’opposto Benny Bertiglia e la navigata schiacciatrice Melissa Donà, lo scorso anno capitano della Seap Dalli Cardillo Aragona. Completano il sestetto base, la giovane e talentuosa schiacciatrice Nicole Ferrarini e le affidabili centrali Chiara Albano e Matilde Mercieca. Il libero titolare è il neo acquisto Sara Calisti. La panchina è composta da Selene Richiusa, Serena Moschella, Barbara Basile, Giulia Santoro, Claudia Grillo e Nicole Buttarini. In casa Seap Dalli Cardillo Aragona, coach Massimo Dagioni dovrà ancora una volta fare a meno della palleggiatrice Martina Baruffi e della schiacciatrice Giorgia Silotto. Le due atlete, reduci da differenti infortuni, hanno ripreso la preparazione ma sono ancora lontane dalla forma migliore. Tutte le altre giocatrici sono in buone condizioni fisiche e desiderose di riscattare la brutta prestazione contro il Catania.