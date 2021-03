700 anni della scomparsa di Dante Alighieri, al via iniziative in città

Dopa la Conferenza Stampa di presentazione dell’intero programma tenutasi il 15 gennaio 2021 in occasione le celebrazioni programmate per onorare l’imporante ricorrenza di livello mondiale riferita alla Figura del sommo Poeta Padre della Lingua Italiana, lo scorso lunedì 1° marzo, in Videoconferenza teletrasmessa sull’account facebook “ladanteagrigento”, il Comitato di Agrigento della “Società Dante Alighieri”, presieduto dalla Dott.ssa Enza Ierna, ha condotto in collaborazione con il Comune di Agrigento, Empedocle Consorzio Università di Agrigento, Museo Diocesano di Agrigento, Associazione Culturale “Il Cerchio” di Agrigento, la sezione di Agrigento dell’AIMC, l’Accademia Teatrale di Sicilia e la Casa Editrice Medinova, il primo incontro culturale. Sono intervenuti il Segretario Generale della “Dante Alighieri” dott. Alessandro Masi da Roma, il dott. Francesco Desideri presidente nazionale dell’Aimc, la dott.ssa Francesca De Giosa Vicepresidente dell’Aimc, l’assesssore Francesco Picarella, a nome del Sindaco di Agrigento dott. Francesco Miccichè e della intera Giunta Municipale, la stessa Dott.ssa Ierna, Don Giuseppe Pontillo che ha relazionato ub modo eccellente su “I riflessi di Dio nella santità del Paradiso” e Don Giuseppe Oddone consulente dell’Aimc nazionale. Quest’ultimo ha tenuto una sorta di “Lectio Magistralis” su “La presenza di Maria nella Divina Commedia”; entrambi hanno dato un contributo, culturale, letterario, umano ed educativo che ha incantato gli invitati di tutti i Comitati italiani della “Dante Alighieri” nel mondo.

L’intero incontro è riscontrabile registrato sull’account facebook succitato. Coordinatore dell’incontro è stato l’ing. Bernardo Barone di Agrigento.

#DANTE2021 #DivinaCommedia #Agrigento In occasione dell’anniversario dei 700 anni della scomparsa di Dante Alighieri, eventi webinar, Dante e la Divina Commedia.