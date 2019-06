Aragona e la Magna via Francigena, venerdì si presenta la “Mappa del Pellegrino”

Il prossimo 21 giugno, venerdì alle ore 19, presso la cripta della Chiesa della Madonna del Rosario, in piazza Umberto I ad Aragona, nell’ambito del progetto Magna Via Francigena, si terrà un incontro aperto al pubblico dal titolo: “Valori storico-culturali, opportunità per il territorio”. L’ iniziativa è organizzata dal comune di Aragona e dal Rotary Club Aragona Colli Sicani. L’incontro pubblico sarà preceduto, alle ore 18, dalla cerimonia di inaugurazione della cosiddetta ‘Mappa del Pellegrino”, in via Giacco Calleia, nel centro storico di Aragona. Subito dopo sarà dato il via ad una passeggiata sino alla cripta della Chiesa della Madonna del Rosario.