Troppo spesso i detentori sono più preoccupati di detenere criptovalute per il loro potenziale aumento di valore. Altri considerano le criptovalute l’investimento più rischioso, destinato solo ai millennial e agli ultra ricchi.

Queste prospettive cambiano di momento in momento. Le monete consolidate, come Bitcoin ed Ethereum, sono state create per scopi specifici fin dalla loro nascita. Oggi le criptovalute hanno un utilizzo che va oltre la detenzione per il potenziale aumento di valore.

Di seguito sono descritte alcune delle applicazioni delle criptovalute.

Un mezzo meno regolamentato per risparmiare ricchezza

Nella sua essenza, la criptovaluta non è mai stata una banca fuorilegge. Ad esempio, le persone rispettabili della società hanno enormi investimenti in criptovalute.

Di solito, quando un cittadino offende una persona influente o intralcia un sistema potente e dubbio, i suoi conti bancari vengono congelati. Di solito questi conti vengono congelati senza indagini, e il diritto del cittadino viene calpestato dall’influenza. Le persone raramente si rendono conto che i loro conti possono essere congelati mentre sono intrappolati finanziariamente senza alcuna giusta causa. Un uso e un vantaggio che accompagna le criptovalute è che le criptovalute sono meno censurate e solo il proprietario di un portafoglio possiede le chiavi private.

Transazioni personalizzate

Le valute che si concentrano sulla privacy, come PIVX e Monero, possono essere utilizzate per effettuare transazioni finanziarie senza rendere pubblica la propria identità. In questo modo è possibile evitare le numerose domande legate alle transazioni bancarie. Tali domande includono la fonte di reddito, i motivi per cui si effettuano transazioni di importo così elevato, l’identità del destinatario della transazione e così via. Tuttavia, spesso fanno perdere tempo e sono eccessive.

Guadagnare con le criptovalute attraverso il trading

Detenere criptovalute in attesa di un potenziale aumento di valore può essere un mezzo a lungo termine per guadagnare con le criptovalute. Il mezzo a breve termine richiede una combinazione di esperienza, abilità, tecnica e fortuna. Un trader ha la possibilità di guadagnare “costantemente” con le criptovalute attraverso lo “Yield Farming”, che consiste nel prestare o puntare le proprie attività in cripto per ottenere maggiori rendimenti in cripto. Oltre all’esperienza, è necessaria una piattaforma che comprenda gli sconti offerti dalle piattaforme. Bitindex Prime consente di accedere a intuizioni interessanti sulla volatilità delle criptovalute.

Investimenti iniziali in startup

Con i token digitali, è possibile effettuare investimenti precoci nelle startup e gli innovatori che ricevono fondi attraverso i token digitali possono utilizzare i fondi in startup più recenti. Gli investitori sono avvantaggiati perché il valore del loro investimento aumenta con il crescente successo dei progetti.

In precedenza, l’investimento in startup era riservato ai venture capitalist con esperienza. Ma le criptovalute offrono il privilegio di investire a più persone. Secondo la CNBC, Moonpay, una startup Fintech, ha raccolto fino a 3,4 miliardi di dollari al momento della stesura di questo articolo.

Pagamenti di viaggio

L’aumento dell’importanza delle criptovalute sta portando a una loro maggiore accettazione. Le agenzie di viaggio accettano ora le criptovalute per i pagamenti. I viaggiatori possono prenotare alloggi, noleggiare auto ecc. durante i loro viaggi. I viaggiatori sono avvantaggiati perché possono facilmente convertire le loro criptovalute nelle valute disponibili nei Paesi che visitano.

Effettuare trasferimenti di denaro con spese ridotte

Un’applicazione vitale delle criptovalute è l’invio e la ricezione di denaro a tassi rapidi e a costi ridotti. Un trasferimento di 100 milioni di dollari in criptovaluta può avvenire in 3 minuti con un costo di transazione inferiore a un dollaro. Le valute digitali come il litecoin e il bitcoin aiutano a effettuare transazioni veloci senza discriminazioni transfrontaliere.

Altri usi

È vero che le applicazioni delle criptovalute stanno aumentando rapidamente. Il mercato del lusso delle criptovalute consente a chi possiede grandi unità di criptovalute di acquistare costose auto sportive come la Lamborghini. Le criptovalute vengono utilizzate per l’acquisto di altri beni di lusso come collezioni d’arte, immobili, ecc.