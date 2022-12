Applausi e commozione per “Buoni se potete”: soddisfatto Marco Savatteri

Quando i complimenti e l’entusiasmo arrivano dai più piccoli sono ancora più apprezzati perché sinceri. Ed è quello che è accaduto per lo spettacolo “Buoni se potete” per la regia di Francesco Bellomo e Marco Savatteri in scena nei giorni scorsi al teatro Pirandello di Agrigento. Una storia che nella sua leggerezza fa riflettere e che ha saputo incantare tanti giovani studenti che grazie ai matinèe hanno potuto assistere allo spettacolo che è una produzione della Fondazione Teatro Pirandello. “Sono molto soddisfatto- dice Savatteri-. Non era facile perché era un gruppo eterogeneo , con età diverse, tanti artisti sul palco e tante maestranze dietro le quinte ma, grazie a tutta la squadra, siamo riusciti a portare la nave al porto sicuro”.

